Какие противоположные процессы протекают в межнациональных отношениях.помогите

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В последние десятилетия международная жизнь значительно усложнилась и одновременно приобрела необычайно динамичный характер. Резко усилилось ее воздействие на внутреннее развитие любой страны. Состояние международных отношений, характерной чертой которых является рост взаимосвязи и взаимозависимости в мире, стало играть важную роль в решении ключевых, основополагающих проблем, стоящих перед человечеством, особенно т.н. глобальных проблем, среди которых первостепенное значение имеет проблема войны и мира.