Какие противоположные процессы протекают в межнациональных отношениях.помогите
Обществознание
Какие противоположные процессы протекают в межнациональных отношениях.помогите
Ответ(ы):
Гость:
В последние десятилетия международная жизнь значительно усложнилась и одновременно приобрела необычайно динамичный характер. Резко усилилось ее воздействие на внутреннее развитие любой страны. Состояние международных отношений, характерной чертой которых является рост взаимосвязи и взаимозависимости в мире, стало играть важную роль в решении ключевых, основополагающих проблем, стоящих перед человечеством, особенно т.н. глобальных проблем, среди которых первостепенное значение имеет проблема войны и мира.
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Биология
У человека ген длинный ресниц доминирует над геном коротких ресниц. Женщина с дли??ными ресницами, у отца которой были короткие ресницы, вышла заму...