Здравствуйте, помогите пожалуйста, закончить табличку Заранее, огромное спасиб??

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В 1518г земский суд выбирает царем бориса годунова, в 1606г - василия шуйского, в 1613 - михаила романова. В 1615 г. шведы осадили Псков, но потерпели неудачу. В целом же правительству шведского короля Густава II Адольфа удалось оттеснить Россию от Балтийского моря и принудить к заключению Столбовского мира 1617 г., по которому побережье Финского залива и Корела отошли во владение Швеции.Труднее было добиться прекращения военных действий с Речью Посполитой.В декабре 1618 г. близ Троицкого монастыря было заключено Деулинское перемирие. Условия его были чрезвычайно тяжелыми для страны. К Польше отходил Смоленск, Северская и Черниговская земли.