Добери до поданих слів спільнокореневі іменники. щедрий,розповідати,писати,просити,мудрий,переказувати,плавати, описувати. Дякую за відповіді!!!!

Українська мова
Добери до поданих слів спільнокореневі іменники. щедрий,розповідати,писати,просити,мудрий,переказувати,плавати, описувати. Дякую за відповіді!!!!
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