Как можно объяснить название рассказа Тольстый и тонкий? Чехова
Литература
Как можно объяснить название рассказа Тольстый и тонкий? Чехова
Ответ(ы):
Гость:
Рассказ ведётся о старых добрых друзьях, которые встретились после долгого расстояния. Один был плотного телосложения и был богат, а его друг был худ и беден. Название тексту было дано по телосложению двух друзей.
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