Ребята пожалуйста помогите, нужно срочно. Даю 10 балов + лучшый ответ. Нужно написать письмо в программу теленовостей, в котором попросить сделать сюжет о помощи животным зимой. Докажи что к этой проблеме нельзя быть бесрозличн...

Обществознание

Ребята пожалуйста помогите, нужно срочно. Даю 10 балов + лучшый ответ. Нужно написать письмо в программу теленовостей, в котором попросить сделать сюжет о помощи животным зимой. Докажи что к этой проблеме нельзя быть бесрозличным. Зарание большое спасибо.

Автор: Гость