Ребята пожалуйста помогите, нужно срочно. Даю 10 балов + лучшый ответ. Нужно написать письмо в программу теленовостей, в котором попросить сделать сюжет о помощи животным зимой. Докажи что к этой проблеме нельзя быть бесрозличн...
Обществознание
Ребята пожалуйста помогите, нужно срочно. Даю 10 балов + лучшый ответ. Нужно написать письмо в программу теленовостей, в котором попросить сделать сюжет о помощи животным зимой. Докажи что к этой проблеме нельзя быть бесрозличным. Зарание большое спасибо.
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Математика
Сделай н пожалуйста буду благодарна Номер 1239 Если все не знаете. Хотя бы полови??у заранее спасибо