Помогите пожалуйста. Вот моя задачка. И ещё с решением пожалуйста. Сразу же спасиб??.

Математика

Помогите пожалуйста. Вот моя задачка. И ещё с решением пожалуйста. Сразу же спасиб??.

Автор: Гость