Найти производную y= 3e^2x - 1/ sqrt(x) ****** sqrt-корень квадратный
Алгебра
Найти производную y= 3e^2x - 1/ sqrt(x) ****** sqrt-корень квадратный
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