Дам 80 балов !!!сочинить и подготовить не меньше 4 загадки и подчеркнуть дополнение

Гость: Гость:

Серая, пушистая, но не волчица. Полосатая, но не тигрица. Есть усы, но не дед. Называй скорей ответ! (КОШКА) Тикают, считают, время исчисляют, Ходят и спешат, хотя на месте стоят. (ЧАСЫ) На одной ножке четыре рожка. Тыкает, хватает, кушать помогает. (ВИЛКА) Маленький слонёнок По ковру бежит. Хоботом пыль собирает, Хвостик в розетке торчит. (ПЫЛЕСОС) ПОДОПРИГОРА НАСТЯ Мастер шубу сшил, Иглы вынуть позабыл. (ЁЖИК) Что всё время ходит без оглядки? (ЧАСЫ) У меня подружек много, Все мы очень хороши. Если нужно человеку, Мы поможем от души. (КНИГИ) Дожидаюсь вас, ребята! Очень, очень я красив! Почему же не берёте? -Потому что ядовит! (МУХОМОР) Кто так заливисто поёт О том, что солнышко встаёт? (ПЕТУХ) АНТУШЕВА КАТЯ Дым пускает и тепло даёт. (ПЕЧЬ) Его бьют, а он летает. (ВОЛАН) Нам расскажет обо всём Утром, вечером и днём. (ТЕЛЕВИЗОР) Утром раскрывают, Вечером закрывают. (ШТОРЫ) БЕНДАК ТАНЯ Механический экран Всё показывает нам. Из него мы узнаём Что и где, когда, почём? (ТЕЛЕВИЗОР) Что за чудо- рюкзачок? Есть в нём ручки и мелок, А ещё карандаши И фломастеры ищи. (ПЕНАЛ) Что за ягодка такая, Аппетитная, большая? Сверху зеленью полна, А внутри красна. (АРБУЗ) ПИГИНА НАСТЯ У него четыре ножки, Он всё скачет по дорожке. (ЗАЯЦ) Этот дом весьма толковый, В нём мы знания берём. (ШКОЛА) Она сама немая, Но учит всех она. (ДОСКА) ЯКИМЧУК ВИКА Полосатый гражданин Нашу жажду утолил. (АРБУЗ) Лохматый дружок Дом стережёт. (СОБАКА) КИРИЛЛОВА ВАЛЯ Косоглазый, маленький, В белой шубке, в валенках. (ЧУКОТСКИЙ ДЕД МОРОЗ) Сидит на ложке, Длинные ножки. (ЛАПША) ШИШМАНОВА СВЕТА Маленький, разноцветный, Улетит-не поймаешь. (ВОЗДУШНЫЙ ШАР) Говоришь тихо-слышно громко. (МИКРОФОН) БАЛСУНОВСКАЯ ТАНЯ Метели холодные, Волки голодные, Ночи тёмные, Когда это бывает? (ЗИМОЙ) ТЫРОВА НИНА Он про всё расскажет, И весь мир покажет. (ТЕЛЕВИЗОР) По утрам по ним встаём, И все в школу мы идём. (ЧАСЫ) У неё одна рука, очень тонкая она. Всё работает, копает, Большие ямы вырывает. (ЛОПАТА) С ним – тепло, Без него – холодно. (СОЛНЦЕ) ГАСАНОВА ВИКА Это красивое животное, Оно любит ласку, чистоту, Молоко и мышей. (КОШКА) Это самая любимая вещь Маленький детей. Эту вещь можно купить, А можно сделать своими руками. (КУКЛА) А это – любят все, Особенно в жару. (МОРОЖЕНОЕ) ШЕСТАКОВА ТАНЯ Что за яркий свет в темноте? (ЛАМПОЧКА) Маленький, колючий. (ЁЖ) ГОРБУНОВ САША Висит стеклянный пузырёк, Внутри натянут проводок. Словно солнце ярко светит, Всех приветливо он встретит. (ЛАМПОЧКА) Вырыта яма,водой она полна. Кто хочет, напьётся сполна. (КОЛОДЕЦ) КУЗНЕЦОВА КАТЯ Утром распускается, Ночью закрывается. (ЦВЕТОК) Круглый шарик По полю катается. (МЯЧ) Наши классные частушки! Как - то раз на физкультуре Мы в футбол играли. Мячик били и пинали, И в ворота попадали. Пигина Настя Год закончился, ура! Всем пора прощаться. Море будет и жара, Будут все купаться. Шестакова Таня Таня с Тёмой танцевала И на ноги наступала. Ну а он весь покраснел И на место снова сел. Все вместе На уборку мы пошли, В парке денежку нашли. Колы накупили И все вместе пили Ившин Сергей Вот прошёл учебный год Много мы узнали. И в морозы, и в жару В школу мы бежали. Пигина Настя Сочиненье мы писали На литературе. До чего мы дописали- Чуть все не заснули. Тырова Нина На уроке мы сидим И в учебники глядим. Ох, скорее бы звонок И закончился б урок. Кузнецова Катя А на русском языке Мы писали на доске. Ух! Ну и каракули Мы там накалякали! Кириллова Валя Как в спортзале-то наш класс Спортом занимается. Все мы громко там кричим- Стены содрогаются! На уроке физкультуры Бегаем, стараемся. Не успеем отдышаться – Снова упражняемся. Ханова лена Вика бегала, играла И учебники кидала. Залетел учебник в глаз! Испугался весь наш класс! Как-то был у нас футбол- Мы парням забили гол! Хоть и гол был - просто класс, Но попал он Коле в глаз! Бутакова Настя, Подопригора Настя, Лисая Нина, Бендак Таня Как-то раз пришли на поле, Поиграть хотели мы. Разыгрались мы на воле, Мяч гоняли от души. Как-то раз на физкультуре Мы играли во флорбол. И ботинками своими Мы испортили весь пол! Как-то раз, примерно в пять Парк пошли мы убирать. Грабли, вилы поломали, И мешки мы все порвали. В нашем классе есть два друга Это Тёма и Колян. Как-то в праздник пели песни И порвали весь Наши парни в рождество Занялись гаданием. И теперь у нас повсюду Взаимопонимание. На классном вечере мы были, Танцевали медляки. Парни девчонок приглашали, Только девочки не шли.