Сочинение 4 класс описание на тему пластова первый снег

Гость: Гость:

Первый снег - началась зима. Все белое, яркое и красивое. Деревья засыпаны бриллиантовым снегом. Висят сосульки у окон, и сосут их дети как мороженое. Дети прыгают на снег, катаются на санках, делают снеговиков. Наконец то настал этот момент, когда можно лежат и делать бабочку, ловить снежинки и радоваться этой белой красотой. (можешь придумать что нибудь еще, это легко)