Сочинение 4 класс описание на тему пластова первый снег

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Сочинение 4 класс описание на тему пластова первый снег
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Первый снег - началась зима. Все белое, яркое и красивое. Деревья засыпаны бриллиантовым снегом. Висят сосульки у окон, и сосут их дети как мороженое. Дети прыгают на снег, катаются на санках, делают снеговиков. Наконец то настал этот момент, когда можно лежат и делать бабочку, ловить снежинки и радоваться этой белой красотой. (можешь придумать что нибудь еще, это легко)
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