Составить 3 предложения с количественными и дробными числительными любое
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Составить 3 предложения с количественными и дробными числительными любое
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Предложения с количественными числительными: Два медведя в одной берлоге не уживутся. И тридцать витязей прекрасных чредой из вод выходят ясных. Семь ночей подряд он лечит несчастных зверят. Предложения с дробными числительными: Три пятых всех посевов замерзло этой холодной зимой. Больше двух третьих класса не пришло на занятия. Три из четырех ящиков яблок были съедены за эту неделю.
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