Номер 285!!!! ☺️ даю 30 баллов
Математика
Номер 285!!!! ☺️ даю 30 баллов
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
А нельзя просто немножечко баллов на халяву получить ? :c Ну вообще , если я все правильно понял , то 2.5*4*6.5=65м кубических ?...
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