Сказка о царе салтане характеристика одного из героев Гвидон Царевну Лебедь Салт??не срочно

Литература
Сказка о царе салтане характеристика одного из героев Гвидон Царевну Лебедь Салт??не срочно
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Царевна лебедь-честная,верная,дружнаю,скромная. Если бы сказки были по настоящему то мне кажется каждый захотел дружить с такой хорошей и замечательной девицей-красавицей.
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