Обчисліть масу вуглекислого газу(за н.у), що виділиться в результаті діїна кальцій карбонат 200г розчину HNO3 з масовою часткою 17%
Химия
Обчисліть масу вуглекислого газу(за н.у), що виділиться в результаті діїна кальцій карбонат 200г розчину HNO3 з масовою часткою 17%
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Запишем уравнение реакции. CaCO3+2HNO3=Ca(NO3)2+H2O+CO2(г.) Найдем химическое количество азотной кислоты. n(HNO3)=m(р-р)*w(HNO3)/M(HNO3)=200г*0,17/63(г/моль)≈0.54 моль Коэффициент перед HNO3 - 2, а перед CO2 - 1. Тогда n(CO2)=0,54/2=0,27 моль. m(CO2)=0,27 моль*44(г/моль)=11,88 г.
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