Какое животное лишнее в каждом ряду 1 ряд. Щука,ястреб,собака,носорог,жук. 2 ряд Осл??к,индюк,свинья,медведь,лошадь. И почему?

Окружающий мир
Какое животное лишнее в каждом ряду 1 ряд. Щука,ястреб,собака,носорог,жук. 2 ряд Осл??к,индюк,свинья,медведь,лошадь. И почему?
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1 ряд : собака , так как это домашнее животное 2 ряд : медведь , так как это хищное животное
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