Решите теперь это пожалуйста √x²-22xgt;x-7

Алгебра
Решите теперь это пожалуйста √x²-22xgt;x-7
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
X-22x>x-7. -21x-x>-7 умножаем на минус один. 22x<7 бред какой-то получился
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