Найти остаток при делении p(x)=x^4+2х^3-х^2+3x-1:х-3
Алгебра
Найти остаток при делении p(x)=x^4+2х^3-х^2+3x-1:х-3
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