Составить 3 предложения с количественными и дробными числительными В творительном падеже
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Составить 3 предложения с количественными и дробными числительными В творительном падеже
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Двадцатью солдатами они были раньше. Он был озадачен одной второй от всех упражнений. Я оплатила десятью рублями.
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