Собранный урожай яблок распределили следующим образом: 75% всех яблок засушили, 4/5 ??статка пошло на варенье, а из оставшихся 1 кг сварили компот. Сколько всего кг яблок брали?

Математика

Собранный урожай яблок распределили следующим образом: 75% всех яблок засушили, 4/5 ??статка пошло на варенье, а из оставшихся 1 кг сварили компот. Сколько всего кг яблок брали?

Автор: Гость