Собранный урожай яблок распределили следующим образом: 75% всех яблок засушили, 4/5 ??статка пошло на варенье, а из оставшихся 1 кг сварили компот. Сколько всего кг яблок брали?

Математика
Собранный урожай яблок распределили следующим образом: 75% всех яблок засушили, 4/5 ??статка пошло на варенье, а из оставшихся 1 кг сварили компот. Сколько всего кг яблок брали?
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Гость:
Ох, мозги уже не варят! отупела я за этот вечер!
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