спс ----и еще два слова ---это землемер и наглядность

Гость: Гость:

Землемер- сущ, м.р., ед.ч., И.п., 2 скл. еще можно дописать что оно нарицательное и одушевленное Наглядность- сущ, ж.р., ед.ч., 3 скл, и.п. нариц, неодуш Нужен же морфологической?