спс ----и еще два слова ---это землемер и наглядность

Русский язык
спс ----и еще два слова ---это землемер и наглядность
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Землемер- сущ, м.р., ед.ч., И.п., 2 скл. еще можно дописать что оно нарицательное и одушевленное Наглядность- сущ, ж.р., ед.ч., 3 скл, и.п. нариц, неодуш Нужен же морфологической?
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