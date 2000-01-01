Коротышки из цветочного города отправились в поход. В 1 день они прошли 940м. а во 2-о?? день в 2 раза меньше, чем в первый. И на 120м.меньше чем в третий. какое растояние прошли коротышки за эти 3 дня. Ответ вырази в км.
Математика
Коротышки из цветочного города отправились в поход. В 1 день они прошли 940м. а во 2-о?? день в 2 раза меньше, чем в первый. И на 120м.меньше чем в третий. какое растояние прошли коротышки за эти 3 дня. Ответ вырази в км.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
940/2=470м, во второй день они прошли 470+120=590м, в третий 940+470+590=2000м или 2км всего.
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