Коротышки из цветочного города отправились в поход. В 1 день они прошли 940м. а во 2-о?? день в 2 раза меньше, чем в первый. И на 120м.меньше чем в третий. какое растояние прошли коротышки за эти 3 дня. Ответ вырази в км.

Математика

Коротышки из цветочного города отправились в поход. В 1 день они прошли 940м. а во 2-о?? день в 2 раза меньше, чем в первый. И на 120м.меньше чем в третий. какое растояние прошли коротышки за эти 3 дня. Ответ вырази в км.

Автор: Гость