Образуйте по-три слова разных частей речи с помощью приставок без-, сверх-, пред-; а??ти-, супер-, экс-. Запишите их. ОБЬЯСНИТЕ ЗНАЧЕНИЕ ЭТИХ ПРИСТАВОК!!!!!!ПОЖАЛУЙСТА ЕЩЕ ГДЕ ЖИРНЫМ ШРИФТОМ!!?????
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Образуйте по-три слова разных частей речи с помощью приставок без-, сверх-, пред-; а??ти-, супер-, экс-. Запишите их. ОБЬЯСНИТЕ ЗНАЧЕНИЕ ЭТИХ ПРИСТАВОК!!!!!!ПОЖАЛУЙСТА ЕЩЕ ГДЕ ЖИРНЫМ ШРИФТОМ!!?????
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Без значит отсутствие чего то , сверх много, пред впереди, анти против, супер хорошо,экс бесстрашный помойму давно проходила
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