Напишите сочинение что такое фразеологизмы фразеологизмы. как родниковая вода. к??к я понимаю это высказывание. согласен ли я с мнением языковедов. пж очень надо

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Достоянием русского языка можно считать фразеологизмы. У этих устойчивых речевых выражений нет автора. Они неделимы по смыслу и являются единым целым. В своей речи каждый из нас применяет их часто, хотя и не замечает. С помощью фразеологизмов показывают свое отношение, речь становится яркой и образной. Все фразеологизмы появились для выражения определенного события или явления. Позднее по различным причинам их стали применять в переносном смысле, но сходном с первоначальным значением. Фразеологизмы бывают как однозначными, так и многозначными, могут иметь синонимы и антонимы. В предложении выражаются одним членом. Фразеологизмы можно разделить на четыре вида. К первому относятся устойчивые сочетания, имеющие отношение к историческому прошлому народа. Второй вид — это образные речевые обороты, в которых отражаются народные традиции. К следующему виду принадлежат появившиеся от разнообразных ремесел устойчивые комбинации слов. И наконец, последний вид – это крылатые выражения. Устойчивые обороты, входящие в каждую группу, имеют свою уникальную историю происхождения. Многим из нас помогают фразеологические обороты, как в письменной, так и в устной речи. В произведениях литературы и повседневной речи нам часто приходится употреблять такие сочетания. Так более красочно и эмоционально рассказываем мы о каком-то событии или передаем свое отношение. Например, речевой оборот «рукой подать» означает «недалеко», а фразеологизм «поставить в тупик» заменяет выражение «привести в замешательство». Таким образом, без фразеологизмов, которые мы используем с самого детства, невозможно представить повседневной речи. Фразеологизмы можно назвать «золотым резервом» русского языка за их эмоциональную окраску и меткость.