Чем отличается НЭП от Военного коммунизма , не менее 5 примеров

Гость: Гость:

Главное отличие нэпа от «военного коммунизма» — попытка использовать рыночные отношения в переходный от капитализма к социализму период. Для периода нэпа характерно налаживание быта, преодоление последствий голода и болезней; втягивание в мирную жизнь, надежды на процветание и на успешное хозяйствование. Для периода «военного коммунизма» характерны неустроенный быт, голод, эпидемии, рост смертности;