Чем отличается НЭП от Военного коммунизма , не менее 5 примеров
История
Чем отличается НЭП от Военного коммунизма , не менее 5 примеров
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Главное отличие нэпа от «военного коммунизма» — попытка использовать рыночные отношения в переходный от капитализма к социализму период. Для периода нэпа характерно налаживание быта, преодоление последствий голода и болезней; втягивание в мирную жизнь, надежды на процветание и на успешное хозяйствование. Для периода «военного коммунизма» характерны неустроенный быт, голод, эпидемии, рост смертности;
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