Помогите пожалуйста построить график y=-3cos(-x) срооочно

Математика
Помогите пожалуйста построить график y=-3cos(-x) срооочно
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Построим таблицу значений и по полученным точкам построим график функции( см во вложениях)
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