Какие музыкальные образы в "венгерских напевах" Эшпая, и какая у них характеристика?

Гость: Гость:

Родился 15 мая 1925 года в старинном волжском городе Козьмодемьянске Марийской Республики. Супруга, Александра Михайловна, пианистка, много лет была заведующей фортепианным отделом издательства "Композитор". Дети: Валентин - научный работник Института Кино, Андрей (младший) - режиссер на киностудии имени М.Горького.