Какие музыкальные образы в "венгерских напевах" Эшпая, и какая у них характеристика?
Музыка
Какие музыкальные образы в "венгерских напевах" Эшпая, и какая у них характеристика?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Родился 15 мая 1925 года в старинном волжском городе Козьмодемьянске Марийской Республики. Супруга, Александра Михайловна, пианистка, много лет была заведующей фортепианным отделом издательства "Композитор". Дети: Валентин - научный работник Института Кино, Андрей (младший) - режиссер на киностудии имени М.Горького.
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