Решить уравнение: x^3+6x^2+11x+6=0
Алгебра
Решить уравнение: x^3+6x^2+11x+6=0
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Х*3+6х*2+ 11х+6=0 3х+12х+11х+6=0 26х+6=0 26х=6 х=6/26 х=0.23(если округлить 0.23076923)
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