Современные и первоночальные значения слов: школа портфель ранец карандаш тундра конфета чай сахар каратэ шоколад бегемот ?
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Современные и первоночальные значения слов: школа портфель ранец карандаш тундра конфета чай сахар каратэ шоколад бегемот ?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Школа- это учат детей, портфель- вид сумки , ранец- вид сумки которую носят носят на спине
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