В двух корзинах 22 груши. Когда в первую корзину положили 12 груш, а во вторую - 6 груш, то в обеих корзинах груш стало поровну. Сколько груш было в каждой корзине сначала?
Математика
В двух корзинах 22 груши. Когда в первую корзину положили 12 груш, а во вторую - 6 груш, то в обеих корзинах груш стало поровну. Сколько груш было в каждой корзине сначала?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
В первой корзине было 8 а во второй 14
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