В двух корзинах 22 груши. Когда в первую корзину положили 12 груш, а во вторую - 6 груш, то в обеих корзинах груш стало поровну. Сколько груш было в каждой корзине сначала?

Математика

В двух корзинах 22 груши. Когда в первую корзину положили 12 груш, а во вторую - 6 груш, то в обеих корзинах груш стало поровну. Сколько груш было в каждой корзине сначала?

Автор: Гость