Сумма чисел 6и a при a=70
Математика
Сумма чисел 6и a при a=70
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
6*70=420 Тоже самое что сумма 6 а
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