Найдите значеник k, если известно, что график линейной функции y=kx+4 проходит через ??очку F(1/3;-8)

Алгебра
Найдите значеник k, если известно, что график линейной функции y=kx+4 проходит через ??очку F(1/3;-8)
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