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Найди сумму 20+а,если а=10,а=17.
Математика
Найди сумму 20+а,если а=10,а=17.
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Если а=10, то 20+а=20+10=30 если а=17, то 20+а=20+17=37
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