Охаректирозовать короля , пяницу,делового человека,честолюбца,географа,фонарщик??

Гость: Гость:

На первом астероиде Маленький принц познакомился со старым королем, который был один на всей планете и считал, что правит всем. В каждом видит подданного и не может прожить минуты, не издавая приказов. Король хочет назначить Маленького принца министром юстиции – а судить некого. 2) забавная шляпа, восхищаться, хлопать в ладоши, тщеславные люди (планета Честолюбца) Честолюбец – человек, который стремится к почетному положению, жаждет известности. Тщеславие - высокомерное стремление к славе, к почитанию. На второй планете жил честолюбец, который хотел, чтобы им все восхищались. Он хочет быть признанным самым красивым, нарядным, богатым и умным на планете. Но на этой планете всего один человек – он сам. Маленький принц удивляется самолюбованию честолюбца. Очень глупо выглядит тщеславный человек. 3) пустые, полные, хочу забыть, совестно, бедняга (планета Пьяницы) Житель третьей планеты поверг маленького путешественника в уныние. Ему становится жаль горького пьяницу, который не может найти в себе силы вырваться из порочного круга болезненного пристрастия. 4) пятьсот миллионов, серьезный, считаю и пересчитываю, запираю на ключ (планета Делового человека) Деловой человек на своей планете занят бессмысленным подсчетом звезд. 5) меньше всех, рождаться, засыпать, уговор, быстрее (планета Фонарщика) На пятой, самой Маленькой планете, фонарщик то зажигал, то гасил фонарь, потому что такой уговор. Маленькому принцу он понравился за то, что верен был своему слову. 6) толстенный, путешественник, счет, кабинет, справки, учебник (планета Географа) Обитающий на шестой планете географ сначала кажется малышу настоящим, но очень скоро принц разочаровывается в нем, потому что тот никогда «не выходит из кабинета» и обо всем интересном вокруг знает лишь понаслышке. Его не интересует даже собственная планета, так как он считает себя «важным лицом и ему некогда разгуливать» . Но именно географ, размышляющий о вечном, заставляет задуматься и пожалеть ее. Харакеристика всех героев ;)