Разделит слово учитель на слоги

Русский язык
Разделит слово учитель на слоги
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
У-чи-тель, Кажется так
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