Причини та наслідки війни наполеона з росією
История
Причини та наслідки війни наполеона з росією
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
С стороны России было очень много убитых, а также с запада к Москвы почти все было уничтожено. С стороны Франции там началась буржуазная революция
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