Простые опыты Галилея в домашних условиях?

Гость: Гость:

Хм... Например , Галилей первый выяснил , что тяжелые тела падают вниз также быстро , как и малые . Для этого он сбрасывал с Пизанской башни в один и тот же момент пушечное ядро массой около 80 кг и более легкую мушкетную пулю массой 200г .Оба тела имели примерно одинаковую обтекаемую форму и достигли земли одновременно . До этого господствовала точка зрения Аристотеля , который утверждал , что легкие тела падают быстрее чем тяжелые . Далее Г. Галилей устранил еще одно многовековое заблуждение. Считалось, что если движение не поддерживается, какой-нибудь силой, то оно должно прекратиться, даже если не существует препятствий. Г. Галилей впервые сформулировал закон инерции. Он утверждал, что если на тело действует сила, то результат ее действия не зависит от того, покоится тело или движется. В случае свободного падения на тело постоянно действует сила притяжения, и результаты этого действия непрерывно суммируются, ибо согласно закону инерции, вызванное раз действие сохраняется. Это представление является основой его логического построения, приведшего к законам свободного падения. Так же своим выводом он легко и непринужденно объяснил явление маятника. Шарик начинает двигаться из точки F, проходит точку A по инерции, достигает такой же высоты, той с которой был отпущен. Тут же он объяснил причину того, что колебания затухают, впервые употребив термин сопротивления воздуха. Таким образом, в новое время Галилей одним из первых сформулировал деистический взгляд на природу. Этого взгляда придерживалось затем большинство передовых мыслителей 17 - 18 вв. Научно-философская деятельность Галилея кладет начало новому этапу развития философской мысли в Европе - механистическому и метафизическому материализму 17 - 18 вв.