Вася розвязав у 4 рази менше завдань, ніж було задано. У скільки разів кількість за??дань, які Вася розвязав, менша за кількість завдань, які йому залишилося розвязати?

Математика

Вася розвязав у 4 рази менше завдань, ніж було задано. У скільки разів кількість за??дань, які Вася розвязав, менша за кількість завдань, які йому залишилося розвязати?

Автор: Гость