Вася розвязав у 4 рази менше завдань, ніж було задано. У скільки разів кількість за??дань, які Вася розвязав, менша за кількість завдань, які йому залишилося розвязати?

Математика
Вася розвязав у 4 рази менше завдань, ніж було задано. У скільки разів кількість за??дань, які Вася розвязав, менша за кількість завдань, які йому залишилося розвязати?
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
вася розвязав у 4 рази менше завдань.  це означає, що він розвязав   частину усіх завдань. Усі завдання становлять 1 цілу частину. Отже, йому залишилось розвязати
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