Вася розвязав у 4 рази менше завдань, ніж було задано. У скільки разів кількість за??дань, які Вася розвязав, менша за кількість завдань, які йому залишилося розвязати?
Математика
Вася розвязав у 4 рази менше завдань, ніж було задано. У скільки разів кількість за??дань, які Вася розвязав, менша за кількість завдань, які йому залишилося розвязати?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
вася розвязав у 4 рази менше завдань. це означає, що він розвязав частину усіх завдань. Усі завдання становлять 1 цілу частину. Отже, йому залишилось розвязати
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Другие предметы
По классному часу задали реферат " Правонарушение подростков" В интернете найти не могу((От себя добавить- ниче на ум не приходит... Помогите....
Алгебра
В треугольнике АВС: угол С = 90 градусов, СН - высота, ВС = 5, ВН = корень из 21. Найдите косинус угла А
Биология
Материалом для естественного отбора служит 1) мутационная изменчивость 2) модифик??ционная изменчивость 3) биологический регресс 4) относительная п...
Алгебра
Дано число 1861. Сколько следующих за ним подряд чисел не делятся ни на 12, ни на 15? а) 2 б) 5 в) 8 г) 10 д) 13