Что значит фразеологизм"из кожи вон лезть"?
Русский язык
Что значит фразеологизм"из кожи вон лезть"?
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Стараться чего-то добиться
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