1)Самый старый ДЕРЕВЯННЫЙ плуг(укажите производителя,год). 2)Самая старая соха(ука??ите производителя,год и ещё что-то,если можно). Напишите,пожалуйста что сможете,прошу вас!
История
1)Самый старый ДЕРЕВЯННЫЙ плуг(укажите производителя,год). 2)Самая старая соха(ука??ите производителя,год и ещё что-то,если можно). Напишите,пожалуйста что сможете,прошу вас!
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Деревянная Соха и призеры прикрепляли сзади от лошади сзади и подталкивал человек современный плуг это железная конструкция которые прикреплялись зади трактора
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