Найдите произведение а)5/6*7/9 б)11/28*7/33 в)1 8/25*1 4/11 г)3 5/7*1 1*13 д)2 2/3*6
Математика
Найдите произведение а)5/6*7/9 б)11/28*7/33 в)1 8/25*1 4/11 г)3 5/7*1 1*13 д)2 2/3*6
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
А) 5. 7. 5×7. 35 -. ×. -. = --------- = ----- 6. 9. 6×9. 54 б) 11. 7. 11×7. 1 ---. ×. --- -= -----------= ------ 28. 33. 28×33. 12 8. 4. 33. 15. 33×15. 3×5 в)1 ---. ×1 --- = ----- × ----- = ---------- =------- 25. 11. 25. 11. 25×11. 5×1 15 =----=3 5 5. 26. 26×143. 3718 г) 3---- ×11×13= ----×143=-----------=-----------= 7. 7. 7. 7 1 =531--- 7 2. 8. 48 д) 2------×6=----×6=-------=16 3. 3. 3
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