Склади речення з словом щічки

Українська мова
Склади речення з словом щічки
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
В Оксани були червоні щічки від морозу
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