Автомобіль першу половину часу проїхав зі швидкістю 40 км год ,а другу із швидкістю 60 км год .яка середня швидкість автомобіля на всьому шляху

Физика

Автомобіль першу половину часу проїхав зі швидкістю 40 км год ,а другу із швидкістю 60 км год .яка середня швидкість автомобіля на всьому шляху

Автор: Гость