По классному часу задали реферат " Правонарушение подростков" В интернете найти не могу((От себя добавить- ниче на ум не приходит... Помогите... Можно не много , примерно 1 страница в тетр

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По классному часу задали реферат " Правонарушение подростков" В интернете найти не могу((От себя добавить- ниче на ум не приходит... Помогите... Можно не много , примерно 1 страница в тетр
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Могу дать темы: Курение Наркотики Употребление алкогольных напитков Ссоры с родителями Правонарушения Прогулы уроков Частое употребление жаргонизмов Грубое поведение Больше ничего на ум не приходит P. S. Как дела?
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