В треугольнике АВС: угол С = 90 градусов, СН - высота, ВС = 5, ВН = корень из 21. Найдите косинус угла А

Алгебра

В треугольнике АВС: угол С = 90 градусов, СН - высота, ВС = 5, ВН = корень из 21. Найдите косинус угла А

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