В треугольнике АВС: угол С = 90 градусов, СН - высота, ВС = 5, ВН = корень из 21. Найдите косинус угла А
Алгебра
В треугольнике АВС: угол С = 90 градусов, СН - высота, ВС = 5, ВН = корень из 21. Найдите косинус угла А
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Cos<A=sin<B cos<B=BH/BC cos<B=√21/5 sin<B=√(1-cos²<B)=√(1-21/25)=√(4/25)=2/5=0,4 cos<A=0,4
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