Материалом для естественного отбора служит 1) мутационная изменчивость 2) модифик??ционная изменчивость 3) биологический регресс 4) относительная приспособленность
Биология
Материалом для естественного отбора служит 1) мутационная изменчивость 2) модифик??ционная изменчивость 3) биологический регресс 4) относительная приспособленность
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Относительная приспособленность
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Алгебра
Дано число 1861. Сколько следующих за ним подряд чисел не делятся ни на 12, ни на 15? а) 2 б) 5 в) 8 г) 10 д) 13
Русский язык