Материалом для естественного отбора служит 1) мутационная изменчивость 2) модифик??ционная изменчивость 3) биологический регресс 4) относительная приспособленность

Биология
Материалом для естественного отбора служит 1) мутационная изменчивость 2) модифик??ционная изменчивость 3) биологический регресс 4) относительная приспособленность
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Гость:
Относительная приспособленность
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