Диолог про еду на англисском

Hello Mike. What have you been up to? (Привет Майк. Чем ты занимался?)Hello Brian. Nothing much and what about you? (Привет Брайан. В общем ничем, а ты?)I just returned from the shop. I have bought 3 kilos of salmon, 2 loafs of bread, a turkey, 5 kilos of oranges and cereals (Я вот только вернулся с магазина. Я купил 3 килограмма форели, 2 буханки хлеба, индейку,5 килограмм апельсинов и крупы )Very good. And by the way what is your favorite food? (Очень хорошо. И кстати что ты любишь есть?)Oh, you know, I like to eat, in general everything. But i really like potato salad, ice-cream and lasagna. And what about you? What do you like to eat? (Ой, ну знаешь, мне нравится есть в общем все. Но больше всего мне нравится картофельный салат, мороженное и лазанья. А как насчет тебя? Что тебе нравится есть?)Me? I love sausages and corndogs. And also pineapples and apples are my favorite fruits, definitely. (Мне? Я очень люблю сосиски и хот-доги. А также ананасы и яблоки – это мои любимые фрукты. )And what are you going to cook on Thanksgiving? (А что ты собираешься готовить на этот день Благодарения?)I am going to cook a turkey, as always. I will make a crab salad, salad with olives and mushrooms and mashed potatoes. (Я собираюсь приготовить индейку, как обычно я делаю. А также я сделаю салат из крабов, салат с оливками и грибами и картошку пюре.)Can I come? (Можно мне прийти?)Of course (Конечно).