Нужно написать письмо "если у вас есть вопросы о развитии науки и техники, вы пишете письмо в редакцию научного журнала. "

Гость: Гость:

Добрый день. Вам пишет (ктото). Хочу у вас спросить о пазвитии науки. До чего вы смогли развить науку. Как скоро она будет доступна всем людям.Раскажите пожалуйста мне в чледующем письме. С уважением (ктото)