Нужно написать письмо "если у вас есть вопросы о развитии науки и техники, вы пишете письмо в редакцию научного журнала. "

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Нужно написать письмо "если у вас есть вопросы о развитии науки и техники, вы пишете письмо в редакцию научного журнала. "
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Добрый день. Вам пишет (ктото). Хочу у вас спросить о пазвитии науки. До чего вы смогли развить науку. Как скоро она будет доступна всем людям.Раскажите пожалуйста мне в чледующем письме. С уважением (ктото)
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