В классе 12 учащихся – лыжники, 12 – пловцы, 12 – велосипеди­сты. Трое увлекаются лыжами и плаванием, двое – велосипедом и лыжа­ми, один – плаванием и велосипедом. Есть ли учащиеся, занимающиеся тремя видами спорта одновременно...

Математика

В классе 12 учащихся – лыжники, 12 – пловцы, 12 – велосипеди­сты. Трое увлекаются лыжами и плаванием, двое – велосипедом и лыжа­ми, один – плаванием и велосипедом. Есть ли учащиеся, занимающиеся тремя видами спорта одновременно, если известно, что в классе 45 учени­ков и 15 учащихся спортом не увлекаются вообще?

Автор: Гость