В классе 12 учащихся – лыжники, 12 – пловцы, 12 – велосипеди­сты. Трое увлекаются лыжами и плаванием, двое – велосипедом и лыжа­ми, один – плаванием и велосипедом. Есть ли учащиеся, занимающиеся тремя видами спорта одновременно...

Математика
В классе 12 учащихся – лыжники, 12 – пловцы, 12 – велосипеди­сты. Трое увлекаются лыжами и плаванием, двое – велосипедом и лыжа­ми, один – плаванием и велосипедом. Есть ли учащиеся, занимающиеся тремя видами спорта одновременно, если известно, что в классе 45 учени­ков и 15 учащихся спортом не увлекаются вообще?
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Ты 10-11 а я 1-4 -.- ⇒
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Русский язык
Современные и первоночальные значения слов: школа портфель ранец карандаш тундра конфета чай сахар каратэ шоколад бегемот ?
Ответить
Русский язык
Проверочное слово ковер слову нитка
Ответить
Математика
В двух корзинах 22 груши.Когда в первую корзину положили 12 груш,а во вторую-6 груш,то в обеих корзинах груш стало поровну .Сколько груш было в каж...
Ответить
Литература
Напишите сочинение:"Смысл жизни в понимании героев расскаща Солженицына "Матрени?? двор""
Ответить
Математика
Решите уравнение: 11/2 - (х+ 7,5) = -1 В ответ запишите корень уравнения
Ответить