В классе 12 учащихся – лыжники, 12 – пловцы, 12 – велосипедисты. Трое увлекаются лыжами и плаванием, двое – велосипедом и лыжами, один – плаванием и велосипедом. Есть ли учащиеся, занимающиеся тремя видами спорта одновременно...
Математика
В классе 12 учащихся – лыжники, 12 – пловцы, 12 – велосипедисты. Трое увлекаются лыжами и плаванием, двое – велосипедом и лыжами, один – плаванием и велосипедом. Есть ли учащиеся, занимающиеся тремя видами спорта одновременно, если известно, что в классе 45 учеников и 15 учащихся спортом не увлекаются вообще?
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Ты 10-11 а я 1-4 -.- ⇒
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