З чого утворюється лімфа і міжклітинна речовина
Биология
З чого утворюється лімфа і міжклітинна речовина
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Лімфа, міжклітинна рідина, являються внутрішнім середовищем організму. Вони подають клітинам необхідні речовини для життєздатності і збирають продукт обміну. Міжклітинна речовина утворюється клітинами опорно-трофічних тканин. Утворення лімфи здійснюється в лімфатичних капілярах з тканинної рідини, з якої в них поступає вода з розчиненими кристалоїдами, білки, чужорідні частинки, бактерії та ін.
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