Запишите формолу деление с остатком если делимое равно a делитель 7 неполное частное равно b а остаток 4 если b =11
Математика
Запишите формолу деление с остатком если делимое равно a делитель 7 неполное частное равно b а остаток 4 если b =11
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
А:7=b (ост 4) а:7=11 (ост 4) а=11*7+4=77+4=81 а=81 проверка: 81:7=11 (ост 4)
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