Запишите формолу деление с остатком если делимое равно a делитель 7 неполное частное равно b а остаток 4 если b =11

Математика

Запишите формолу деление с остатком если делимое равно a делитель 7 неполное частное равно b а остаток 4 если b =11

Автор: Гость