Помогите пожалуйста.Срочно надо по геометрии. с решением.
Геометрия
Помогите пожалуйста.Срочно надо по геометрии. с решением.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Жиза, у меня вообще заднанка не понятная:)
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